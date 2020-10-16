中國紡紗廠被通知　須停止進口澳洲棉花

澳洲兩個棉花業商會10月16日發聲明稱，中國發改委已在鼓勵該國紡紗廠不要使用澳洲棉花。這被視為中澳貿易關係惡化最新跡象。

Cotton Australia及Australian Cotton Shippers Association確認，有來自中國當局口頭上的指示，鼓勵紡紗廠停止使用澳洲棉花。

澳洲對中國的棉花出口金額每年達8億澳元，佔全澳棉花產量的65%。

澳洲廣播公司（ABC）16日報道，在中國現行貿易規定項下，政府可決定國內紡紗廠通過配額制度進口多少棉花。但ABC稱紡紗廠已被警告，不要用澳洲出口棉花，否則配額會被判減。

澳洲政府消息告訴ABC說，那些棉花生產商可能面對高達40%的關稅。

農業部長特爾普勞德（David Littleproud）稱他與貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）仍在繼續尋求與中國對話，因為這是兩國解決分歧與誤會的最好方法，不過迄今他們的要求仍被冷待。

特爾普勞德稱政府在試圖了解是否有向紡織廠發出不使用澳洲棉花的指示，因為這不符合世界貿易組織（WTO）規則的精神。

除了澳洲棉花出口受限，最近數周中國亦被指口頭上通知鋼鐵廠及電力廠，停止向澳洲進口焦煤（coking coal）及動力煤（thermal coal）。

中國對澳洲口商已採取一系列行動，包括對大麥徵收禁止性關稅（prohibitive tariffs），中止由5個紅肉加工廠的進口，並對葡萄酒進行2次貿易調查。