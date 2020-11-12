美國國務次卿警吿巴西：華為5G有「老大哥式」監控

巴西5G招標受矚，華為是否入局引猜測。當地時間11日，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）對巴西訪問時在致辭中談到，華為監控能力如同「老大哥」（ 'Big Brother' surveillance），呼籲巴西不要購買華為設備。

據路透社報道，克拉奇11月11日在巴西表示，中國正試圖通過監視工具展現「獨裁者」作風，並稱這是奧威爾式1984老大哥形式監視的延伸版，呼籲巴西政府排除華為5G建設。不過對於這一指控，克拉奇並沒有給出相關證據。

克拉奇口中的「老大哥」是由英國作家奧威爾（George Orwell）撰寫、在1949年出版的小說《1984》，書中描述了英國在未來「老大哥」（Big Brother）所領導的政黨一黨專政的情況。

巴西方面早前曾稱，不會阻止華為參與5G建設競標。（資料圖片）

而就在9日，巴西政府宣布支持美國提出的「淨網行動」提議。該提議旨在建立一個全球數字聯盟，將華盛頓認為的、受中國政府操控的技術排除在外。這被認為是巴西政府對華為5G的動搖。

在克拉奇訪問巴西前，美國大使館曾邀請巴西四大電信商在聖保羅與克拉奇見面，但是被四大電信商一致拒絕。有消息人士指出，四大電信商之所以不願跟克拉奇見面，是因為他們認為美國大使館提出的邀請與過去他們所選擇的自由市場價值不符，「我們應該要能夠自由的做出最好的財務決定。」

巴西原定於2020年對5G發起招標。但是由於新冠疫情，招標推遲到2021年。除華為外，瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞也參與競爭。