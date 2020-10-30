華為禁令鬆綁？傳美國允許晶片製造商繼續供貨　但只限非5G業務

自華為（HUAWEI）在上年5月被列入不可靠實體清單後，多間硬件及軟件供應商先後向華為停止供貨及服務，當中對華為手機業務影響得最為深遠莫過於今年9月15日美國商務部對華為實施的新管制措拖，當中全球第一晶片製造商台積電已表明公司未有計劃在9月14日後繼續供貨給華為，這也令到華為Mate 40可能是最後一代搭載KIRIN處理器的旗艦手機。

不過近日市場有傳美國政府允許晶片製造商向華為非5G業務供貨，這意味着早前有傳或需出售手機業務的華為重現轉機，而現時已有兩間亞洲半導體的高層更表示對取得恢復華為的供貨許可感到樂觀。

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美國政府的禁令無疑阻礙華為獲得晶片，這實對品牌發展造成嚴重打擊，不過最近美國政府的態度似乎有所轉變，允許廠商向華為提供非5G用途的組件。正如Jefferies分析師Edison Lee所指，早前Sony及OmniVision已獲得供給CMOS感光元件給予華為的許可，而其後一年多達 300 間公司向美國政府申請供應組件給予華為，而當中Intel及AMD就是其中一個。

最後假如美國放生華為手機產務，相信高通及MTK今年稍後時間都會獲得供貨批準，並恢復對華為出售部份手機處理器。

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