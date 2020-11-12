李克強：願盡早在華磋商　推進「南海行為準則」二讀

中國國務院總理李克強11月12日在出席第23次中國—東盟（10+1）領導人視訊會議時表示，中方願意積極考慮在疫情條件容許後，盡早在華舉辦面對面磋商，推進「南海行為準則」二讀。

李克強在會上表示，南海是地區國家的共同家園，當前南海局勢總體穩定，中國與東盟國家堅持從大局出發，努力深化合作，積極管控分歧，全面有效落實《南海各方行為宣言》，穩步推進「南海行為准則」磋商。

李克強說，作為《宣言》升級版，「准則」將更富實質內容、更有效力、更具可操作性，為南海的和平穩定進一步提供堅實的制度保障。

第23次中國—東盟（10+1）領導人會議11月12日以視訊方式舉行。（微博）

他說，中方致力於早日達成「准則」的態度始終如一，決心堅定不移。中方呼吁各方克服疫情干擾，積極創新思路，以靈活務實的方式加快磋商進度，向國際社會表明我們有智慧、有能力管控好南海局勢、維護好南海的和平穩定。中方願積極考慮在疫情條件允許後，盡早在華舉辦面對面磋商，推進「准則」二讀。

據了解，中國和東盟10國（10+1）於2002年11月4日在柬埔寨金邊簽署《南海各方行為宣言》，共十款，《宣言》規定各方應以和平方式解決它們的領土和管轄權爭議，而不訴諸武力或以武力相威脅等等。

「南海行為準則」則是對《南海各方行為宣言》的推進和落實，主要強調了三個要求：其一是有關國家不要採取旨在進入目前尚未佔據的南海島礁行動；其二是有關國家應限制在南海地區進行軍事活動；其三是有關國家相互通報將會對南海地區產生影響的重要政策。2018年，李克強提出爭取三年達成「南海行為準則」（COC）的願景。2019年，各方提前完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀。