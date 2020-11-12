新冠肺炎｜官方：輸入病例自10月快速上升　冬季本地傳播風險增加

國務院聯防聯控機制周四（12日）舉行新聞發布會，會上指出，在全球疫情加速蔓延下，中國面臨的境外輸入病例增加了本地傳播的風險，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情，同時其他呼吸道傳染病在冬季進入高發期，故疫情防控工作一刻都不能放鬆。

國家衛健委副主任李斌介紹，近期國家衛生健康委會同有關部門，積極推動落實各項疫情防控措施，包括加強秋冬季防控，印發新冠肺炎防控方案（第七版）、診療方案（第八版）及18個技術配套文件，指導各地切實落實「四早」措施；加強突發疫情應對處置指導，制定《新冠肺炎聚集性疫情處置指南》、《不同場景不同情形新冠肺炎疫情防控應對實操指南》，由工作組和專家組協調核酸檢測和重症救治等力量，並就協助新疆喀什做好疫情處置工作，以及天津、上海等地做好病例流調溯源和疫情處置工作作出指導。

李斌介紹，近期國家衛生健康委會同有關部門積極推動落實各項疫情防控措施，包括加強秋冬季防控。（國新網）

當局又加強境外輸入疫情防控，組織制定冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南、消毒技術指南等相關指南和規範，並組織專家對冷鏈食品傳播新冠病毒等問題及時進行研判；加強冬季疫情應對能力建設，組建國家防控專家隊伍開展培訓演練，支持地方加強核酸檢測能力建設，印發核酸篩查混檢相關技術文件，組織開展採樣和檢測技術人員培訓；國務院聯防聯控機制部署開展秋冬季疫情防控專項督查，國務院大督查將秋冬季疫情防控作為督查重點，全面排查疫情防控漏洞隱患，要求地方立行立改、全面整改。

外交部副部長羅照輝則介紹，全國截至目前累計多達3600多宗境外輸入病例，數字尤其自10月以來快速上升，日均輸入16.6宗，較9月增長45%，至於11月單是前10天已輸入了260宗。他稱，外防輸入、內防反彈是當前防控工作的重中之重，又提及7月實行遠端核酸檢測以來，已檢測了約40萬份中外旅客的核酸檢測報告，其中發現3萬宗，即近13%是有問題，遠端防控的成效顯而易見。

畢克新表示，全國海關會進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度。（國新網）

最後就部分地區近期在進口冷鏈食品或食品外包裝檢出新冠病毒核酸陽性，海關總署進出口食品安全局局長畢克新表示，全國海關會進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，包括進一步強化源頭管控，加強與出口國家主管部門的溝通和磋商，嚴防輸華食品及其包裝在生產、加工、儲存和運輸過程中各個環節受到新冠病毒的污染。至目前，中方累計抽查50個國家140家進口冷鏈食品生產企業，對查出問題的22家企業採取了暫停或者撤銷其註冊資格等措施。

他又指，海關會暫停出現員工聚集性感染企業的產品輸華，已對發生員工確診的20個國家99家生產企業採取了暫停其產品進口的措施，其中82家企業屬自主暫停對華出口。海關又會加強進口冷鏈食品新冠病毒風險監測，已抽樣檢測樣本873,475個，其中13個檢出核酸陽性。最後，海關總署對檢出陽性的境外食品生產企業實施暫停其進口申報1至4周的緊急預防性措施，已對8家境外食品生產企業、6艘漁船實施了緊急預防性措施。

（國新網）