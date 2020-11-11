【新冠肺炎】中國民航局再發熔斷指令　涉國航南航等旗下多個航班

為因應新冠肺炎疫情，民航局再發多個熔斷指令，對國航、南航、柬埔寨吳哥航空公司、阿聯酋航空公司、芬蘭航空公司的多個航班實施熔斷。

根據民航局通報，國航10月29日入境的CA934航班（巴黎至天津）核酸檢測陽性旅客5人，CA864航班（雅典至成都）核酸檢測陽性旅客6人。自11月16日起，暫停國航上述兩個航線航班運行1周。根據相關規定，雅典至成都該航線周四、周日兩個航班一並熔斷，熔斷期滿後，可恢復每周1班運行。上述兩條航線11月16日以前的航班可繼續執行，如觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。10月31日入境的CA910航班（莫斯科至蘭州）核酸檢測陽性旅客10人。自12月7日起，繼續暫停該航線航班運行4周；CA722航班（明斯克至呼和浩特）核酸檢測陽性旅客6人。自11月16日起，繼續暫停該航線航班運行1周。熔斷的航班量均不得用於其他航線。

南航10月29日入境的CZ392航班（達卡至廣州）核酸檢測陽性旅客9人。自12月7日起，繼續暫停該航線航班運行1周。熔斷的航班量不得用於其他航線。柬埔寨吳哥航空公司10月29日入境的K6668航班（金邊至廣州）核酸檢測陽性旅客9例人。自11月23日起，繼續暫停該航線航班運行1周。熔斷的航班量不得用於其他航線。

阿聯酋航空公司10月31日入境的EK362航班（迪拜至廣州）核酸檢測陽性旅客11人。自11月16日起，再次暫停該航線航班運行4周。熔斷的航班量不得用於其他航線。

芬蘭航空公司10月31日入境的AY105航班（赫爾辛基至南京）核酸檢測陽性旅客6人。鑒於AY105系AY87航班的獎勵航班，根據相關規定，一並熔斷。自11月16日起，暫停芬蘭航空公司AY87（赫爾辛基至上海）航線航班運行1周，取消AY105（赫爾辛基至南京）航線航班。熔斷的航班量不得用於其他航線。阿聯酋和芬蘭兩家航空公司11月16日以前的航班可繼續執行，如期間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。

民航局要求，相關航空公司應在當地使領館指導下，做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。