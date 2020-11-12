【新冠肺炎】外交部：疫情爆發以來　已從92國接回逾7萬中國公民

新冠肺炎疫情除衝擊中國境內，也影響着眾多海外中國公民，包括留學生等。外交部副部長羅照輝周四（12日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，外交部與200多個駐外使領館自疫情爆發以來，密切跟蹤各國疫情形勢，截至周二（10日）已從92個國家接回7萬多名中國公民。

羅照輝周四出席國務院聯防聯控機制新聞發布會。（國新網）

羅照輝表示，外交部持續關注海外中國公民情況，並全方位開展領事保護與服務。目前，中方駐92個國家的157個使領館共發放逾120萬份防護物資的「健康包」，向過百個國家的500多萬華人華僑發送了各類防疫物資。

外交部又積極與各國政府溝通協商，促請當地切實重視解決中國公民在健康安全方面所遇的各種問題，及時救治染疫的中國公民，並透過大使、總領事連線，僑學界對接結對幫扶，國內知名醫療專家的遠程輔導等方式予以幫助。

此外，通過開通臨時航班等方式，外交部截至周二已接回了7萬多名中國公民，同時還全力保障緊急求助熱線高效暢通，領事保護與服務熱線「12308」實行24小時不斷運轉，今年1至10月，該熱線總來電量為去年同期的3倍，其中4月達日均4600多通，約每分鐘有3通電話。

（觀察者網）