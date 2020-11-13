中國最大半導體公司紫光集團恐債務違約　13億元私募債下周到期

中國致力催谷國產晶片，惟近日有消息傳出，中國最大半導體公司紫光集團（Tsinghua Unigroup）正陷入債務危機，有13億元人民幣可能會出現債務違約。 有內地傳媒周五（13日）引述消息指，北京銀行考慮為紫光集團提供融資，正在進行審批流程，但仍存變數，融資支持形式也尚未最後確定，可能的形式包括貸款。

紫光集團是中國最大半導體公司。（中新社）

據美國彭博社報道，紫光集團在11月15日有13億元人民幣私募債面臨兌付，因適逢周末被順延至11月16日到期。受消息影響，紫光集團的股價急挫，在周五上午更一度跌停。此外，報道稱在2021年1月底，紫光集團還有兩個合計高達15億美元的境外債券及存續餘額2.95億元人民幣的境內公司債到期。

另據內地傳媒報道，事實上自2018年開始，紫光集團的財務槓桿水平就一直維持在70%以上，高於行業平均水平，債務風險較大。截止今年9月底，紫光集團總資產為3007.53億元，總負債2106.86億元，淨資產900.66億元，資產負債率70.05%。

報道引述中國債券分析師楊業偉表示，債券投資者最關注的是償債能力，換言之就是公司的現金和負債狀況。所屬行業及戰略地位雖然代表未來的發展空間，但並不必然就是低風險。楊業偉認為，紫光的問題在於負債高、債務成本居高不下及現金儲備有限，償債能力弱。

（綜合報道）