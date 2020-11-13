中國運-20加油機　疑首次為殲-20戰機空中加油照片曝光

中美關係緊張，台海局勢更被指已進入「準戰爭狀態」之際，一組疑似中國運-20加油機為殲-20隱身戰鬥機空中加油的畫面曝光，引發關注。

綜合內媒周五（13日）消息指，近日一組網絡照片顯示，殲-20戰機已經開始與試飛中的運-20加油機進行空中對接加油測試。不過照片較模糊，亦未有官方消息傳出。如果照片屬實，今次即是運-20加油機的首次實際應用，也是殲-20首次進行空中加油，具有重要意義。

網傳殲-20首秀空中加油，加油機為運-20（點擊大圖瀏覽）：

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據悉，空中加油機是中國空軍目前急需的戰略裝備，現有轟油-6加油機先天限制載油量過小，難以滿足現有需求。

而運-20加油機採用了先進的模塊化機身加油單元（FRU）設計，有效提高空中加油時的燃油流量。運-20加油機貨艙內部還可以安裝輔助油箱，以滿足空中加油任務對燃油的巨大需求。

另有消息稱，運-20加油機所有部件都可能被設計成模塊化的，從而實現將一架普通的運-20在短時間裏改裝成加油機，也能讓加油機快速變成運輸機，讓運-20加油機在操作使用上更加靈活。

中國空軍殲-20戰機訓練畫面（點擊大圖瀏覽）：

此外，殲-20戰機作為中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，被指具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。殲-20亦能發揮其所掛載的霹靂-15中遠程空空導彈和霹靂-10近距格鬥空空導彈的性能優勢。

因而，有分析指出，殲-20若配合運-20加油機使用，其作戰半徑將會增加，能夠對關島等第二島鏈基地執行專門的打擊任務，阻斷美軍援台「空中走廊」。