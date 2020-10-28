殲-20最神秘基地演訓畫面曝光　首見雙機編隊投干擾彈

自中國空軍的殲-20隱身戰機亮相以來，其動態備受外界關注。近日，殲-20戰機最新演訓畫面曝光，其中一個畫面更是首見。

中國空軍殲-20戰機最新畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

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10月27日，包括《解放軍報》、中國軍視網、央視軍事頻道在內的多家軍媒在報道中國空軍某試驗訓練基地時，曝光了多個殲-20戰機演訓畫面。分析指，該基地應為地處中國西北內陸的鼎新試驗訓練基地，是中國最神秘的空軍綜合性基地之一，被譽為「中國51區」。基地入口處有「竊密必被抓，抓住就殺頭」標語。

畫面中，殲-20戰機編隊接連起飛在空中組成7機編隊。同時，視頻還首次曝光了殲-20雙機編隊拋灑干擾彈的畫面。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。

根據公開信息，目前隱身模式下的殲-20腹部彈艙和側彈艙一般掛載霹靂-15中遠程空空導彈和霹靂-10近距格鬥空空導彈，以及可能的小型制導炸彈。

在2019年的中共建政70周年閲兵式上，殲-20首次通過天安門上空，成為閲兵焦點之一。同年10月13日，中國空軍宣布，殲-20正式裝備空軍「王牌部隊」。而這一「王牌部隊」就是中國人民解放軍東部戰區空軍駐安徽蕪湖的「王海大隊」，該部隊曾首批接收蘇-27SK戰機，成為20多年前威懾台獨的重要力量。

殲-20隱形戰機更多畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

當前台海局勢緊張下，有分析指，殲-20已足以在台海形成隱身機之牆，這樣的力量已經足夠稱得上是「滅頂之災」。對於台海局勢，中國大陸軍方也曾表態稱，「如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」