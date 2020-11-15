時隔兩月再露面　李源潮攜妻現身上海進博會

自2018年3月從中國國家副主席的職務退休後，李源潮不時會在官方或非官方的場合露面。近日，李源潮現身於上海第三屆中國國際進口博覽會。

據東浩蘭生物集團上海經貿商務展示有限公司官網信息顯示，李源潮在11月7日前往參觀進博會上海綜合形象展區。上海市委常委兼常務副市長陳寅，市商務委副主任劉敏，以及部分企業界人士陪同參觀。

此處信息還公開了兩張現場照片。李源潮戴着口罩在人群簇擁間觀看展覽，精神似乎不錯。

此外，新華報業網在對參展企業的一篇報道文章中也有提及李源潮此行。該報道所公開的一張照片則顯示，李源潮的妻子高建進也在其身後一同參觀。

李源潮的父親李幹成在文革前曾是上海市委常委、上海市副市長，被視為中共執政後上海市政建設的奠基人之一。李源潮1950年出生時正值中國抗美援朝戰爭爆發，其父母便為他取名「援朝」，後來改名為「源潮」。在中國抗美援朝70周年之時，李源潮恰好年滿70周歲。

李源潮曾在2013年3月至2018年3月間擔任中國國家副主席一職。在此之前，李源潮還曾擔任共青團中央書記處書記、江蘇省委書記、中組部部長等要職。

2020年11月7日，中國前國家副主席李源潮與妻子（左四）共同現身上海進博會。（新華網）

值得一提的是，在文革時期開始工作的李源潮起初只是江蘇省大豐縣上海農場一名普通職工，4年後前往上海師範大學學習，隨後進入上海教育系統任職，進而從教育系統進入共青團系統，以共青團上海市委副書記的身份正式進入官場。他也因此被視為一名「團派」官員。而在其多樣的仕途履歷中，上海無疑是重要的一站。

李源潮在2018年3月不再擔任國家副主席一職後，開始退休生活。在過去兩年多時間裏，李源潮不時露面。

李源潮上一次可查的露面是在約兩個月前的2020年9月30日北京所舉辦的「十一」招待會上。央視播放的畫面顯示，李源潮與中國中央軍委前副主席範長龍相鄰就座。

在2020年1月23日北京舉辦的「2020年春節團拜會」上，李源潮也有現身。

除了官方場合，李源潮還曾多次在一些私人場合露面。例如在2018年10月4日，他和妻子高建進回到50年前曾經工作過的江蘇大豐上海農場；2019年1月2日，李源潮前往江西省景德鎮市、浮樑縣欣賞陶瓷工藝；2019年9月14日，李源潮回到了自己曾經學習和工作過的上海復旦大學。

另外在2019年6月，網絡中突然傳出一張的照片，照片裏身着淺色襯衫的李源潮正在閲讀一份2019年6月24日的《人民日報》。

分析人士表示，2012年中共十八大後，中國已退休國家領導人露面次數大幅減少，以免吸引過多輿論關注度，影響中國內政治理。相比之下，李源潮露面頻次相對較高。不過，其多次露面似乎並未傳達出多少異樣，應該可視作正常的退休生活。