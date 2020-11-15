「振華7號」商船遭海盜襲擊14中國籍船員遭綁架　意大利海軍援助

意大利海軍上周六（14日）在官網發布消息稱，掛有賴比瑞亞船旗的商船「振華7號」當日遭海盜襲擊，有中國籍船員受傷，正在幾內亞灣執行巡邏任務的馬爾蒂嫩戈號（ ITS Federico Martinengo）護衛艦施以援助。 另有消息指，有多達14名中國籍船員被綁架，還有船員受槍傷。

根據海上安全公司Dryad Global發布的信息，「振華7號」事故發生在協調世界時間11月13日下午14點55分，當時這艘船位於幾內亞灣島國聖多美和普林西比首都聖多美西北78海里處，船上有27名船員，其中14人被海盜綁架。目前這艘船正在意大利海軍護衛艦馬爾蒂嫩戈號的護送下返回聖多美。

意大利海軍消息則指，護衛艦靠近遇襲商船並與船員取得聯繫後，獲知海盜已經逃匿，有船員受槍傷需要治療。護衛艦隨即派遣海軍陸戰小隊登船，確認安全後協助展開醫療救助工作，傷者經緊急處理後由直升機轉送至聖多美的醫院接受治療。

Dryad Global指出，這是過去9天內幾內亞灣發生的第8起海盜襲擊事件，這意味著當前在該區域內作業的所有船舶都面臨著十分危險的情況，每天都很可能發生襲擊事件。包括這起事件在內，2020年幾內亞灣已經發生了21起綁架事件，幾內亞灣被綁架船員總數增至110人。

意大利海軍對此則表示，艦艇在該海域展開行動，目的是為了確保航道安全及意大利和國際商船的自由通行。由於幾天前已發生一宗類似海盜襲擊，此次事件再次證明幾內亞灣正成為世界上最危險的海域之一。

幾內亞灣位置：

Dryad Global強調，在幾內亞灣作業的所有船舶都應該保持最高警戒，並在可能的情況下部署全面的強硬化/減輕損失措施。目前幾內亞灣地區的風險狀況非常危急（CRITICAL）。

近年來，從塞加內爾延伸到安哥拉、約5700公里的幾內亞灣海盜猖獗，已經成為全球最危險水域之一。國際海事局表示，幾內亞灣是「世界海盜活動熱點」，去年全球發生的162起海盜事件和海上武裝搶劫案，其中64起在幾內亞灣。據稱，幾內亞灣沿岸國家包括非洲兩大產油國尼日利亞和安哥拉，海盜多來自尼日利亞。

（綜合報道）