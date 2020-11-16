【新冠肺炎】內地增8宗境外輸入　廈門進口凍豬肉外包裝檢出病毒

國家衛健委周一（16日）公布，內地周日（15日）新增8宗新冠肺炎確診個案，均為境外輸入病例，包括四川3宗，廣東2宗，山西、江蘇、陝西各1宗；上海新增1宗境外輸入疑似病例。截至目前，內地累計確診86,346宗，4634人病亡，現有確診374宗。

內地同日新增14名無症狀感染者，均為境外輸入；當日轉為確診病例1宗；解除醫學觀察78宗，包括20宗境外輸入；548名無症狀感染者尚在醫學觀察，其中416人為境外輸入。

當日新增治愈出院病例19宗，1365名密切接觸者解除醫學觀察，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例353宗，其中重症病例4宗，現有疑似病例3宗。

另外，廈門市疾病預防控制中心周一消息指，疾控部門周日對廈門市某冷庫進行常規例行抽檢時，發現庫中一份進口冷凍豬肉外包裝對新冠病毒核酸檢測呈陽性。經查，該批法國進口豬肉是從上海洋山港入關，共25噸，上周六（14日）運抵廈門某冷庫儲存至今，整批凍品未使用，沒有流入市場。

市、區兩級防控部門立即啟動應急預案，及時將信息通報有關部門，並即時封閉涉事冷庫，封存相關凍品，全面管控和消毒該冷庫及周邊環境；相關冷庫所有的涉事凍品搬運工、冷庫工作人員及相關接觸人員，已接受集中隔離醫學觀察和核酸檢測；對冷庫及周邊外環境增加核酸採樣和檢測。經檢測，所有人員及外環境樣本的新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

（國家衛健委／廈門市疾病預防控制中心）