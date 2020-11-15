【新冠肺炎】福建發緊急通知：無核酸證明進口冷鏈食品不得上市

新冠肺炎疫情未平之際，內地近月屢次在進口冷鏈食品中發現核酸檢測呈陽性，亦被視為個別地區疫情反覆的重要原因。 14日，福建省市場監管局發布緊急通知，要求無核酸證明的進口冷鏈食品不得上市。

通知要求，查清、查細、查實轄區內涉進口冷鏈食品的生產經營者及從事冷藏冷凍食品貯存業務的非食品生產經營者的底數；採購進口冷鏈食品必須查驗《新冠病毒核酸檢測合格證明》，並按照國務院、省聯防聯控機制相關要求索取消毒證明，否則一律不准上市。

據內媒梳理，今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東、廣東、陝西、江蘇等10餘個省區，均曾在進口冷鏈食品或包裝物上檢出新冠病毒核酸陽性。

上月中旬，國務院聯防聯控機制已印發《冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南》、《冷鏈食品生產經營過程新冠病毒防控消毒技術指南》，對生產、裝卸、運輸、貯存及銷售等各環節作出了細緻規定。樣品一經發現核酸檢測呈陽性，冷鏈食品生產經營者應迅速啟動本單位應急預案，對涉事物品臨時封存、無害化處理，對工作區域進行消毒處理，對可能接觸人員及時開展核酸檢測和健康篩查等措施。

為有效防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，全國海關進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，進一步強化源頭管控。（中新社）

本月9日，國務院聯防聯控機制發布由海關總署會同交通運輸部、衛健委、市監總局等部門研究制定的《進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》，強調加強進口冷鏈食品預防性全面消毒工作，實現全流程閉環管控可追溯，最大程度降低新冠病毒通過進口冷鏈食品輸入風險。

海關總署進出口食品安全局局長畢克新在上周四（12日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，中國已暫停出現員工聚集性感染企業的產品進口中國，涉及20個國家共99間生產企業，其中82間企業是在出現疫情後自主暫停對華出口。

（綜合報道）