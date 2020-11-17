【火星探測】天問一號在軌飛行116天　飛行里程突破3億公里

中國首次火星探測任務備受外界關注。據官媒《人民日報》最新消息指，「天問一號」火星探測器飛行里程突破3億公里。

11月17日，據《人民日報》報道，從國家航天局獲悉，截至17日凌晨，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器已在軌飛行116天，距離地球約6,380萬公里。目前「天問一號」探測器姿態穩定，能源平衡，部分分系統完成自檢，各系統工作正常。

報道指，在軌飛行期間，「天問一號」已經完成三次中途修正和一次深空機動等飛控工作。11月初，着陸巡視器進入艙和火星車的多個分系統完成首次在軌自檢，結果正常。

據悉，「天問一號」計劃於2021年2月到達火星，實施火星捕獲，2021年5月擇機實施降軌，着陸巡視器與環繞器分離，軟着陸火星表面，火星車駛離着陸平台，開展巡視探測等工作。

「天問一號」於7月23日成功發射；7月28日，「天問一號」利用光學導航敏感器對地球、月球成像，傳回一張地月合影；8月2日，「天問一號」完成首次軌道中途修正；9月20日23時，「天問一號」完成第二次軌道中途修正。

2020年7月23日12時41分，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器發射升空，邁出了中國自主開展行星探測的第一步。（新華社）

10月1日，「天問一號」飛行圖像首次曝光；10月9日，「天問一號」主發動機點火工作480餘秒，順利完成深空機動，也是唯一一次深空機動；10月28日22時許，「天問一號」探測器8台25N發動機同時點火工作，順利完成第三次軌道中途修正，並在軌標定了25N發動機的實際性能。

相比月球探測，火星探測任務的難度更大。由於火星相對地球距離較為遙遠，對發射、軌道、控制、通信和電源等技術都提出了很高的要求。目前，人類已對火星實施了44次探測任務，其中僅成功了24次。