【新冠肺炎】內地疫情呈反彈趨勢　多地教育局發通知嚴控師生外出

據《中國青年報》報道，近期，新疆、天津、上海、安徽等地陸續出現新增確診本土病例，疫情呈現反彈趨勢，疫情防控形勢趨於嚴峻。 有鑑於此，多地教育部門發布緊急通知，嚴格控制各校教職工和學生外出，學校師生原則上不能離開當地。

內地大中小學早前開學，返校學生都要經過嚴格測溫。（新華社）

上周四（12日），寧波市教育局下發緊急通知。通知指出，近期，各地各校要嚴格控制教職工和學生外出，原則上所有教職工和學生不得離開寧波大市範圍，確因工作需要外出的，一定要履行好請銷假手續。

翌日，貴州都勻市教育局也下發關於近期疫情防控工作的緊急通知，要求各校園嚴格控制教職工和學生外出，原則上所有教職工和學生不得離開都勻市。各校園要堅決管住門、管住人，對外來人員嚴格落實登記查驗制度，嚴格落實亮碼測溫制度。

及至上周六（14日），黑龍江大興安嶺地區教育局也就管控校園進出人員工作等發出緊急通知，要求若確因工作需要外出的，一定要履行好請銷假手續。

此外，在內地疫情最為緊張的時期，每個小區都嚴格執行掃碼、測溫等措施。報道指，為了防止冬季疫情反彈，陝西西安已有部分小區恢復掃碼測溫制度。

（中國青年報）