江蘇教師做實驗添酒精不規範發生爆炸　4名學童慘被燒傷

據內媒《東方今報》報道，9月22日，江蘇常州局前街小學一教師在課上做科學實驗時發生爆炸，前排4名學生受傷，有學生面目全非。知情人士指，事緣該教師在實驗中不當操作，向燃燒中的酒精燈添加酒精。 不過，常州市宣傳部昨晚（26日）發布局來自前街小學的情況說明，稱「現場未發生爆炸」。該說明稱，4名學生被送入醫院診治，在專家組的治療下「傷情已明顯轉好」。

據報道，知情人士描述，事發當日下午，涉事老師在課上做實驗，見酒精燈中的酒精燃燒殆盡，便索性直接向酒精燈倒入酒精，隨後酒精燃爆，將講台燒了起來。而在該名教師出門尋找滅火器的時候，現場又發生了第二次爆炸，前排4名學童不幸受傷。

知情人士稱事緣老師向燃燒中的酒精燈（下）添加酒精，釀成爆炸。但校方指是向蒸發皿（上）添加酒精的操作不規範釀禍。（示意圖）

這名知情人士表示，其中一個男孩的臉部和手臂均被點燃，他在地上打滾試圖滅火，然而面部腫脹。一名被燒傷得更嚴重的女生則跑了起來。

校方：向蒸發皿添加酒精時不規範釀禍

9月26日晚上6時，常州市宣傳部發布來自局前街小學的情況說明，稱涉事老師當時正在進行科學課《熱空氣和冷空氣》演示科學實驗「『熱氣球』上升」。過程中，往蒸發皿加入酒精時，因操作不規範，導致揮發的酒精與空氣形成混合氣體，遇未完全冷卻的蒸發皿產生閃燃，躥出的火苗導致4名學生燒傷，現場未發生爆炸。

4名學童慘被燒傷，當中有人（圖）面目全非。（東方今報）

該說明稱，4名學生被送入醫院診治，診斷為局部Ⅱ度燒傷。目前，學生在專家組的治療下傷情已明顯轉好。對於此次事故原因，常州市天寧區已成立由應急部門牽頭的事故調查組，進一步調查。據悉，該學校已暫停所有與科學實驗相關課程，涉事教師已暫停所有教育教學工作，配合事故調查處置。

（東方今報）