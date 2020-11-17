外媒：中國最強093A攻擊核潛艇首次具備夜戰能力

據總部設在巴黎的《海軍新聞》（Naval News）網站11月15日刊登了題為《中國海軍最強大的攻擊性潛艇：093A型》（The Chinese Navy’s Most Powerful Attack Submarine: The Type-093A）的報導，報導引述美國潛艇專家希頓·薩頓（HI Sutton），將093A型核潛艇評論為中國海軍最強大的攻擊型潛艇。

外界對093A型核潛艇的內構判斷。（Naval News）

報導稱，093A型排水量約7,000噸，與英國皇家海軍的機敏級核潛艇尺寸大致相同，介於法國海軍梭魚級核潛艇（Classe Suffren）和美國海軍弗吉尼亞級核潛艇（Class Virginia）之間。

薩頓認為，093A可以攜帶22枚魚雷或導彈，比西方或者俄羅斯的攻擊型潛艇武器裝載量都要少，接近較小的梭魚級。在這個載荷範圍內，它可以攜帶YJ-82反艦導彈、火箭助推水雷和魚雷，其中包括與美國海軍Mk-48大致相當的魚-6熱動力魚雷和電動魚雷。

此外，093A還能夠攜帶鷹擊-18超音速巡航導彈。這將很可能成為其主要武器，以打擊軍艦和陸地目標，並首次提供夜間打擊能力。2018年6月11日的一段報道中，新聞畫面裏出現了鷹擊-18的發射管。

報導稱，在不久的將來，中國可能會為潛艇製造一種帶有垂直髮射系統（VLS）的陸基巡航導彈。有人猜測093A型在圍殼後的凸起外殼中已經插入了VLS，但這也可能是拖曳式聲納陣列。在更強大的095型核潛艇投入使用之前，093A的巡航導彈可能是一個低風險的過渡方案。

關於095型核潛艇，此前10月12日，美國海軍學院網站（USNI News）報道稱，中國正大規模擴建葫蘆島渤海造船廠的核潛艇廠房。

報道稱，中國將能夠以更高的速度產出核潛艇，中國核潛艇艦隊將在未來幾年變得更加龐大。