新冠肺炎｜美藥廠疫苗報捷　中疾控主任高福：中國疫苗也非常有效

美國藥廠莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）所研發的新冠疫苗近期相繼報捷之際，中國疾控中心主任、中科院院士高福周四（19日）在Cell Press細胞出版社與北京市科學技術委員會聯合舉辦的一場線上學術會議上表示，中國的疫苗也是非常有效。他又提醒，有些病毒可能屬於休眠階段，須予以嚴密監控。

高福強調中國的疫苗也是非常有效。（網上圖片）

中國目前已有5款疫苗進入III期臨床試驗，分別是中國醫藥集團有限公司的「中生武漢」、「中生北京」滅活疫苗；北京科興中維生物技術有限公司的滅活疫苗、軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗，以及安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司研發的重組蛋白疫苗。其中重組蛋白疫苗由中科院微生物研究所高福和嚴景華團隊研發，「中生北京」的滅活疫苗BBIBP-CorV的研發工作也有高福等人的參與。

在會議上，高福提到現時疫苗還面臨的一些未知，例如有了疫苗後，人會否受中和抗體保護，以及輝瑞和莫德納的數據能否被證明；另外還提到中和抗體能否抵達肺部、在人體內持續多久、會否產生抗體依賴增強作用（ADE）等問題。但他同時強調，現時還沒有疫苗結束III期臨床試驗，最近輝瑞和莫德納稱其疫苗非常奏效，但：「請相信我，我想要告訴大家中國的疫苗也是非常有效。」

據報道，莫德納研發的新冠疫苗mRNA-1273有效率達到94.5%。至於輝瑞稱其與德國BioNTech公司合作研發的mRNA新冠候選疫苗BNT162b2，在首次給藥28天後有效率高達95%，且沒有嚴重副作用，因此準備向歐美申請緊急使用許可，預計最快在12月中獲批准，並希望可以在聖誕節前開始出貨。美國衛生與公眾服務部長阿扎爾（Alex Azar）日前亦曾表示，食品和藥物管理局將盡快授權緊急使用輝瑞和莫德納的疫苗。

雖然疫苗研發喜訊連連，但世衛組織首席科學家Soumya Swaminathan日前在一場疫情發布會上仍態度謹慎，稱尚需等整個數據達到其主要終點後進行分析時，再觀察疫苗的最終療效和安全性如何，並需對半數試驗參與者進行至少2個月的副作用隨訪，才會提交給監管機構批准。

（綜合報道）