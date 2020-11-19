人大DQ｜外交部：愛國愛港者治港，反中亂港者出局，天經地義

全國人大常委會11月11日決議授權港府取消4名民主派議員資格後，英國、美國、澳洲、加拿大及新西蘭外長在19日發表聯合聲明，對事件表達憂慮，批評中國違反《中英聯合聲明》及對港人高度自治的承諾。 對此，中國外交部19日表示，公職人員必須擁護本國憲制性法律、效忠祖國，愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是天經地義的事。

在當日外交部記者會上，有記者問，美國、澳洲、加拿大、新西蘭和英國外長發表聯合聲明，要求中國政府重新考慮針對香港立法會議員的行動，並立即恢復有關議員資格，中方對此有何回應？

「膽敢損害中國，小心眼睛被戳瞎」

外交部發言人趙立堅反問記者，你說的是「五眼聯盟」吧？在記者表示肯定後，他稱，中國人從來不惹事，也從來不怕事。不管他們長「五只眼」還是「十只眼」，只要膽敢損害中國的主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎！

趙立堅說，中國對有關國家公然違反國際法和國際關系基本准則，對屬於中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳，表示強烈不滿和堅決反對。他又稱，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法有關規定，就香港特區立法會議員資格問題做出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，這合法合理，不容挑戰。

趙立堅說，英文有句諺語，叫「布丁好不好，吃了才知道」，中國也有句類似的話，叫「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」，香港國安法實施以來，香港沒有再發生所謂的「美麗風景線」，這還不能說明問題嗎？

公職人員必須擁護本國憲制性法律、效忠祖國，這在世界各國都是基本的政治倫理吧？香港特區是中國不可分離的部分，包括香港同胞在內的全體中國人民絕不允許宣揚或支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務、危害國家安全的人來管理治理香港。愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是天經地義的事。

美國民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）。（網絡圖片）

香港回歸以來，中國政府依照憲法和基本法管治香港，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，這是不可否認的事實。有關國家應該正視香港已回歸中國的現實，摒棄雙重標准，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政。任何對華施壓，損害中國主權、安全、發展利益的圖謀都不會得逞。

趙立堅所言「美麗風景線」出自美國民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）的一次演講，英文是「a beautiful sight to behold」。2019年6月，佩洛西曾談及當時發生在香港反修例示威，表示：「香港有200万人，相當於整個香港人口的四分一，上街反對引渡條例，場面震撼。這難道不是一道美麗的風景線嗎？」