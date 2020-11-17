人大DQ｜捷克外交部發聲明斥打擊香港自治　中方：反對干涉內政

捷克外交部周一（16日）發表聲明，指責中國通過《關於香港特區立法會議員資格問題的決定》並取消4名議員資格。 對此，中國駐捷克大使館發言人發表談話指，捷克粗暴干涉中國香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

捷克外交部在上述聲明中表示，北京取消數名香港立法會民主派議員資格，做法違背了中國對香港的國際義務，對「一國兩制」原則所保障香港的自治、政治多元化和自由，構成了進一步打擊。就採取進一步行動，以支持維護香港的自治及其公民的自由，捷克積極參與歐盟的有關討論。

捷克外交部發表涉港聲明。（捷克外交部官網）

周二（17日），中國駐捷克大使館發言人發表談話回應捷克有關聲明。發言人指出，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例。捷克憲法第23條即明確規定，捷克眾議員和參議員宣誓效忠捷克共和國，宣誓維護捷克共和國憲法和法律。包括捷克在內，沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。

發言人稱，中國全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法作出有關決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉。有關決定針對的是不符合擁護香港特區基本法和效忠香港特區法定要求和條件的立法會議員，根本不存在所謂損害特區高度自治和自由的問題。 「我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職。」

發言人又強調，香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉。中方敦促捷方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重法治原則，摒棄雙重標準，不以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。

（澎湃新聞）