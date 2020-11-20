加拿大反對黨要求政府禁華為5G　中國駐加使館斥勿搞政治操弄

加拿大眾議院於當地時間18日通過反對黨提交的動議，稱中國「恐嚇」加拿大民眾，要求加政府對此提出應對計劃，並在30天內正式禁止在加拿大使用中國企業華為5G技術。 中國駐加拿大使館發言人19日就上述事件回應稱，中方對此表示嚴重關切和堅決反對，敦促加方停止在涉華議題上搞政治操弄。

發言人表示，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係，也沒有興趣干涉別國內政。同時，中方絕不接受任何對中國的無端指責。

中國企業華為是世界上重要的電信設備製造商，在全球5G建設中佔據重要地位。（Reuters）

發言人指出，華為是一家自主發展的中國民營企業，有着良好的安全記錄，在加開展業務多年，為加經濟社會發展作出積極貢獻。中方希望加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。

發言人強調，中方敦促加方一些政客立即停止污衊抹黑中國、在涉華議題上搞政治操弄的錯誤行徑。

關於加拿大反對黨提交的動議，加拿大《環球郵報》11月18日報道披露，該動議由反對黨、眾議院第二大黨保守黨提出，並在反對派陣營的支持下以179票支持、146票反對獲得通過，執政的自由黨議員多數投了反對票。

其中，加外交部新聞秘書稱，政府不能支持這個要求30天內做出華為禁令的議案，「因為政府仍在研究如何在不扼殺創新的情況下最好地保護加拿大電信網絡」。報道稱，這是渥太華研究了兩年多的問題。

對於加拿大在華為上的相關問題，中國外交部發言人趙立堅曾回應稱，中國政府一貫鼓勵中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上，開展對外經濟合作，也希望有關國家能為中國企業在當地運營提供公平、公正和非歧視的環境。此外，中國駐加拿大大使叢培武9月曾表示，迄今沒有任何一個國家、機構和個人能拿出證據來證明華為從事了網絡竊密活動。