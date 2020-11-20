杜魯多：沒為加拿大拘捕孟晚舟而後悔

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月19日為渥太華方面拘捕華為副董事長孟晚舟一事辯護，指當地不可選擇性執法，同時呼籲其他國家敦促中國遵守國際規定。

杜魯多19日透過視像方式，回應亞太經濟合作論壇上的提問。在拘捕孟晚舟一事上，他稱沒有為加拿大遵守法治及對盟友的引渡協議感到後悔，指當地是法治國家，不可選擇性執法。

他亦認為，其他國家應挺身而出，確保中國跟隨國際規則，並阻止北京為了達到目的而向其他國家施壓。

另外，在野保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）同日受訪時批評，杜魯多政府上台後對中國的態度不一兼幼稚，他指如果自己在明年大選擊敗杜魯多，就不會為了貿易而犧牲安全利益、價值和盟友。

至於孟晚舟的被捕事件，加拿大卑詩省最高法院一連數天舉行聆訊，由多名邊境服務局及皇家騎警人員就調查和拘捕方式作供。在19日的聽證會上，一名邊防人員指，從孟晚舟的護照上顯示，她曾經到過墨西哥、塞內加爾、哥倫比亞、汶萊及阿聯酋等地，認為這些國家有部分為加拿大構成國家安全憂慮，因此形成搜查對方電話的理據。

該名邊防人員亦認為，加拿大的國土遼闊，而且擁有很多小型機場，指孟晚舟身為世上其中一間大型企業的高層，本應有足夠資源令她輕易離開當地。