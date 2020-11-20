中國在洞朗地區設首個行政村　印媒：此舉令印度憂慮不安

中印領土爭端持續。為加強對邊境領土的管控，中國被指借扶貧向實控領土移民戍邊。最新消息顯示，中國在洞朗地區建立首個行政村龐達，引起印度強烈不安。

中印軍隊在邊境的對峙仍在持續，類似圖中的早年間的軍方交流如今已中斷。（VCG）

11月19日，中國官方機構「西藏共青團」稱，在今年9月，西藏亞東縣27戶、124名農牧民從該縣堆納鄉尚堆村「自願搬遷」至龐達村 。而尚堆村距龐達村直線距離近90公里，官方稱這些村民開啟「守邊固邊興邊」新徵程。

移民戍邊的環境並非早期那樣艱苦。西藏官方發布的龐達村照片出現有「獨棟洋房」「柏油馬路」，「村民個個喜笑顏開」。據稱，總投資達28,460萬元人民幣的龐達村已被確定邊境小康村。龐達村由上海援藏工作組規劃、出資建設的安置點。10月18日，上海市委副書記、組織部長於紹良曾帶隊出席開村儀式。

龐達村和洞朗地區（點擊大圖瀏覽）：

地圖顯示，龐達村距離洞朗地區僅9公里，中印兩軍曾於2017年爆發洞朗對峙，釀成嚴重的軍事危機。彼時兩軍皆調集重兵。不過，隨着中印高層的不斷接觸，危機得以暫時解決。隨後，中國便在洞朗及其附近開啟大規模的基建活動。

在今年早些時候，中國軍方在一次公開展覽中意外披露，該國軍隊在洞朗對峙中取得重大軍事鬥爭勝利，被認為是從印軍手中奪過該地區的控制權。

對於中國移民戍邊行動，印度輿論進行大規模的炒作，聲稱中國入侵不丹領土，建立非法村莊。印度媒體NDTV指，中國在不丹境內2公里建立村莊，此舉令印度感到特別擔憂，理由是印度對不丹的領土完整負有責任。

龐達村村貌圖（點擊大圖瀏覽）：

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不過，據報道，不丹媒體協會主席丹增拉桑表示，可靠消息顯示，不丹境內沒有建造「中國村莊」。至於Google地圖，不丹和中國不會基於地圖上的「國界線」進行談判，而是根據詳細的製圖地圖和地物主張分界線，每一方都有自己的極簡主張線。雙方都承認爭端，因此那裏沒有互相承認的國際邊界。

目前，美國Google公司旗下的谷歌地球將包括洞朗、龐達村等區域劃在中國國界線外，而中國本土的天地圖則將兩地劃在中國國界線內。雖然與印度無關，但新德里自認為對不丹負有責任，因而介入該地區局勢。

值得注意的是，中國移民戍邊建設小康樣板村其目的不僅僅是強化實控，也會對國界線對面的民眾產生影響。此前就有身在印度的少數民族抱怨生活質量不如中國一側的同族邊民，甚至有印度專家聲稱，中國邊境扶貧對影響印度國防。