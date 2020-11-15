金燦榮：解放軍曾用微波武器奪回中印邊境班公湖山頭

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮近日出席一個講座時表示，解放軍曾在中印邊境地區的班公湖南岸，動用微波武器擊退印軍，成功奪回被佔山頭。

網傳演講影片顯示，金燦榮表示，早前，印軍曾在班公湖南岸搶占了兩個山頭，這兩個山頭是連接陣地，十分重要，被印軍佔領後解放軍的陣地遭到隔絕。

中國亦曾公開展示過國產的微波武器。圖為2015年公開展示的WB-I型防暴拒止系統，其可以透過發射微波束，讓人產生強烈的劇痛及難以忍受的灼燒感，逼使聚集人群逃離。（百度百科）

金燦榮說，當時上級要求前線部隊奪回山頭，但不許開槍。前線部隊就此想到了「奇招」：用微波武器，「在山底下放微波，把山頂變成了一個微波爐。」他說，山頂上的印軍一刻鐘以後「全部開始嘔吐，站不起來，跑了」。最終解放軍將山頭奪回。

8月31日，中印雙方於西段邊境再度爆發衝突↓↓↓

微波武器又叫射頻武器或電磁脈衝武器，它是利用高能量的電磁波輻射去攻擊和毀傷目標的武器，可以用來殺傷人員，也可以用於摧毀電子設備。2017年3月，新浪軍事曾發布報導，引述一篇論文稱「中國微波武器目前將進行飛機自衛、空間控制、壓制敵防空力量以及作戰指揮控制通信方面的一系列試驗。目前還成功研制吉瓦級高功率微波防空壓制武器，並進行了摧毀飛機等目標的試驗」。

實際上，微波武器幾年前就曾引起世界輿論關注。美國駐古巴大使館2016年底傳出消息稱，有外交人員聽到「神秘聲音」後感到不適，2018年5月美國駐廣州總領事館亦報稱發生類似事件。《紐約時報》在2018年當時報導稱，專家相信駐古巴的美國外交人員可能是受到「微波武器」攻擊。