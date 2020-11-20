國企華晨集團破產　證監會發出警示函並立案調查

遼寧省國有企業「華晨汽車集團控股有限公司」周五（20日）獲遼寧中級法院裁定受理債權人的重整申請，華晨集團正式進入破產重整程序。 對此，證監會表示已依法開展專項檢查，根據檢查情況，決定對華晨集團採取出具警示函的行政監管措施，以及對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，並同步核查華晨集團有關債券涉及的中介機構，嚴肅查處有關違法違規行為。

華晨集團半年報顯示，其負債總額高達523.76億元，資產負債率超過110%。（資料圖片）

證監會表示會高度重視投資者合法權益保護，全面貫徹落實國務院金融委「零容忍」要求，依法嚴厲打擊各類違法違規行為，維護債券市場良好秩序，亦會繼續維護及發揮好債券市場正常功能，支持各類所有制企業合法合規通過債券市場融資發展。另外，證監會下一步將牢牢守住不發生系統性風險的底線，深化改革、健全制度、落實責任、嚴格監管，促進債券市場平穩健康發展。

據早前報道，華晨集團正式進入破產重整程序後，沈陽中級法院將指定一名管理人，全權負責破產重整期間各項工作，包括受理並認定債權人債權申報、編制重整計劃草案並提交債權人會議表決等。債權人將根據法院最終批准的重整計劃獲得償付。

（綜合報道）