國企華晨集團宣告破產　長期經營管理不善負債總額逾500億元

官方傳媒《新華社》在周五（20日）報道，遼寧省國有企業「華晨汽車集團控股有限公司」，已在當天獲遼寧中級法院裁定受理債權人的重整申請，華晨集團正式進入破產重整程序。 報道引述法院的裁定，指華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因，「但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性」。 據了解，華晨集團有在香港港交所上市，華晨中國（港交所：1114）是旗下的控股公司。

報道指，華晨集團是遼寧省屬國企，直接或間接控股、參股四間上市公司，並通過旗下上市公司華晨中國與寶馬合資成立華晨寶馬公司。華晨集團有中華、金杯、華頌三個自主品牌和華晨寶馬、華晨雷諾兩個合資品牌。

華晨集團半年報顯示，其負債總額高達523.76億元，資產負債率超過110%。（資料圖片）

報道提到，華晨集團上月下旬已有一筆集團發行的10億元（人民幣．下同）私募債到期，但卻僅能支付利息，未能兌付本金。報道引述遼寧省國資委有關負責人指，華晨集團長期經營管理不善，自主品牌一直處於虧損狀態，負債率居高不下。2018年以來，遼寧省政府及相關部門一直努力幫助華晨集團解決現金流問題，但其債務問題積重難返。

報道續稱，今年受新冠肺炎疫情影響，華晨集團自主品牌經營狀況進一步惡化，長期積累的債務問題暴發。其半年報顯示，華晨集團層面負債總額高達523.76億元，資產負債率超過110%，已失去融資能力。為解決債務問題，有關方面成立華晨集團銀行債委會，力求債務和解，但未果。

華晨集團正式進入破產重整程序後，沈陽中級法院將指定一名管理人，全權負責破產重整期間各項工作，包括受理並認定債權人債權申報、編制重整計劃草案並提交債權人會議表決等。債權人將根據法院最終批准的重整計劃獲得償付。

華晨集團負責人指，破產重整不涉及旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。（資料圖片）

另一方面，華晨集團有關負責人在作出回應，指破產重整只涉及集團本部自主品牌，不涉及旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。負責人稱，華晨集團作為寶馬在中國最重要的合作伙伴，破產重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

（綜合報道）