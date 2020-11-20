【APEC峰會】習近平籲捍衛多邊主義　稱中國積極考慮加入CPTPP

國家主席習近平周五（20日）晚在北京以視像形式出席亞太經合組織（APEC）第27次領導人非正式會議，並發表講話。他指出，亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台；中方始終不渝紮根亞太、建設亞太、造福亞太，並將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

當晚會議習近平及美國總統特朗普都有出席，期間習近平發言時表示，當前世界和亞太正經歷深刻變革，新冠肺炎疫情暴發加速了這一趨勢，同時單邊主義、保護主義抬頭，公平和效率、增長和分配、技術和就業等矛盾更加突出，今後亞太合作的路怎麼走，關乎地區發展、人民福祉及世界未來。

習近平強調實現自由開放的貿易和投資絕非可一蹴而就，亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義，堅持構建開放型世界經濟，毫不動搖支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進自由開放的貿易和投資，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平稱中方歡迎RCEP完成簽署，並將積極考慮加入CPTPP。圖為中國國務院總理李克強及中國商務部部長鐘山11月15日以視訊方式參與RCEP簽署儀式。 （中央社）

習近平又指，今年APEC的一項重要任務是開啟2020年後的合作願景，成員國達成了共建亞太共同體的目標，應以此為新起點，開啟亞太合作新階段，延續亞太地區強勁發展勢頭，迎接亞太地區共同繁榮未來，共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。他進一步表示，各國要繼續推進區域經濟一體化，早日建成亞太自由貿易區；中方歡迎區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入CPTPP。

就疫情方面，習近平呼籲各國加強疫苗研發和交流，促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，並提到中方支持APEC加強公共衛生，讓貧困和偏遠地區民眾得到及時、有效醫治，助力抗疫合作和經濟復蘇。同時，他指出數字經濟是全球未來的發展方向，中方倡議各方分享數字技術抗疫和恢復經濟的經驗，倡導優化數字營商環境，釋放數字經濟潛力，為亞太經濟復蘇注入新動力。

（綜合報道）