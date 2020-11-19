【APEC峰會】習近平：中國不會謀求「脫鉤」或搞封閉「小圈子」

國家主席習近平周四（19日）出席亞太經合組織工商領導人對話會視像會議並發表主旨演講。 他強調中國絕不會走歷史回頭路，不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」，中國構建新發展格局，絕不是封閉的國內單循環，而是開放的、相互促進的國內國際雙循環。

習近平表示，人類正處在一個特殊的歷史時期，新冠肺炎疫情全球大流行，推動世界百年未有之大變局加速演進。世界經濟深度衰退，全球產業鏈、供應鏈遭受衝擊，治理赤字、信任赤字、發展赤字、和平赤字仍在擴大。單邊主義、保護主義、霸凌行徑上升，經濟全球化遭遇逆流，加劇了世界經濟中的風險和不確定性。

但他重申，和平與發展的時代主題沒有改變，合作應對挑戰是國際社會唯一選擇，「這場疫情再次說明，人類命運休戚與共，各國利益緊密相連，世界是不可分割的命運共同體。」

習近平強調中國絕不會走歷史回頭路，不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。（美聯社）

習近平又指，無論是贏得全球抗疫最終勝利，還是推動世界經濟復蘇，國際社會必須團結協作，共同應對危機考驗。各國要守望相助、同舟共濟，弘揚伙伴精神，密切政策溝通和協調，全面深化抗疫國際合作，堅持建設開放型世界經濟，爭取盡早戰勝疫情，努力實現世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。

習近平提到中國在抗疫鬥爭中取得重大戰略成果，而且前三季度中國經濟增長實現由負轉正。中國經濟發展穩中向好、長期向好的基本面沒有變，「我們完全有信心、有能力保持經濟平穩運行，如期實現全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰的目標。」

此外，習近平亦稱，此前的中共五中全會審議通過關於制定第十四個五年規劃的建議，提出全面建成小康社會奮鬥目標將如期實現，明年中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，「我們將科學把握新發展階段，堅定貫徹新發展理念，積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」、「我們提出構建新發展格局，是立足中國自身發展階段和發展條件，充分考慮經濟全球化和外部環境變化所作出的戰略抉擇。」

習近平更強調，開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後。當今世界，經濟全球化潮流不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已同世界經濟和國際體系深度融合，「我們絕不會走歷史回頭路，不會謀求『脫鉤』或是搞封閉排他的『小圈子』」、「我們構建新發展格局，絕不是封閉的國內單循環，而是開放的、相互促進的國內國際雙循環。」

習近平重申，和平與發展的時代主題沒有改變，合作應對挑戰是國際社會唯一選擇。（美聯社）

對於亞太經合組織的成果，習近平指亞太是共同家園，維護亞太和平穩定、促進發展繁榮符合共同利益。要深化命運共同體意識，持續推進區域經濟一體化，加快創新發展步伐，促進區域互聯互通，實現包容和可持續發展，把願景一步步轉變為現實，為亞太人民造福。

習近平最後表示，希望大家做開放發展的推動者，促進貿易和投資自由化便利化，維護亞太產業鏈、供應鏈安全穩定，推動亞太經濟率先走向復甦、走向繁榮；希望大家做創新增長的探索者，大膽推動組織創新、技術創新、市場創新，使亞太成為科技「沃土」、創新「高地」；希望大家做互利共贏的合作者，深挖合作潛力，做大合作蛋糕，造福各國人民；希望大家做社會責任的踐行者，積極參與國際抗疫合作，關注和幫扶弱勢群體，為全球發展注入更多正能量。

（綜合報道）