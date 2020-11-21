內地中東部迎新一輪雨雪降溫　多地氣溫將創立秋後新低

據中國天氣網周六（21日）消息，受冷空氣影響，當日起一連兩天內地中東部地區迎來新一輪雨雪降溫過程，預計內蒙古中部、京津冀以及東北南部等地出現小到中雪或雨夾雪過程，受降水影響，中東部地區多地氣溫將再大面積創立秋後新低。

內地中東部地區迎來新一輪雨雪降溫過程。（中央氣象台）

由於上一輪雨雪天氣過程接近尾聲，東北地區周五（20日）降雪已明顯收斂，但中東部新一輪大範圍雨雪過程隨即登場，致內蒙古西部、河北西南部、山西大部、陝西中北部、寧夏、甘肅中東部、青海東部、新疆西部等部分地區出現中到大雪、雨夾雪或雨轉雪，其中內蒙古通遼市受強降雪影響，市區積雪深厚；另山西臨汾和長治、陝西延安和榆林、甘肅慶陽等局部地區出現暴雪。

周六起一連兩天，內蒙古、京津冀以及東北的部分地區料會有降雪，江漢、江淮、江南等地有陰雨，多以小到中雨為主，局部地區可能達到大雨量級。具體而言，內蒙古中部、華北中北部、東北地區中南部、黃淮東北部、新疆南疆西部和南部、西藏東部、西北地區中東部、川西高原北部等地的部分地區，周六有小到中雨，局部地區大雨。

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此外，新一輪雨雪天氣過程的強度雖較11月17日至19日的弱，但範圍卻較廣，西北地區東部、華北一帶可部分地方可能迎來今冬初雪。而在冷空氣持續影響下，中東部氣溫將繼續下滑，預計江南部分地區今明兩天的降溫幅度可達攝氏14度以上，且下周一（23日）或周二（24日）早晨冷空氣過後，最低氣溫的攝氏0度線將壓至黃淮中南部。

同時，中東部氣溫將大範圍創下立秋後的新低，其中北方最高氣溫創新低大多集中在今明兩天，南方的江淮、江南、西南地區東部等地的氣溫低點大多在周日（22日）至周一，屆時不少地方最高氣溫也將降至約攝氏10度；最低氣溫亦會繼續走低，預計北方多地最低氣溫會在周六至下周一刷新下半年以來的新低，江淮、江南、西南地區東部等地最低氣溫也會在下周一至周二降至個位數。

（中國天氣網）