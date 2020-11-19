【多圖】東北地區暴雪　哈爾濱一夜銀裝素裹全市中小學幼稚園停課

內地東北部地區近日出現暴雪天氣，中央氣象台已發出暴雪橙色預警，是今年的首個暴雪橙色預警，並且今天將是本輪雨雪天氣的最強時段。 其中在黑龍江省哈爾濱，當地過去12小時錄得的降雪量已達8毫米以上，預料中午更將錄得超過15毫米。 黑龍江氣象台已經發布暴雪橙色預警，同時多部門啟動Ⅳ級應急響應。

大雪如約而至哈爾濱，整個城市銀裝素裹。（黑龍江日報）

中央氣象台表示，預計在11月19日早上8時至20日早上8時，黑龍江中東部、吉林西部和北部、遼寧北部等地有大雪到暴雪，部分地區有大暴雪。其中，黑龍江東部局部地區有降雪量達30毫米至32毫米的特大暴雪，新增積雪深度達5厘米至15厘米，局部地區20厘米以上。

圖輯｜大雪如約而至，哈爾濱一夜之間銀裝素裹

為保證道路交通正常運行、市民正常出行，天還未亮，就有大批清潔工人及掃雪車於路面作業，以最快的速度清走積雪。此外，當地市民為趕及返工、返學，天未光就已經提前出門。

由於降雪持續，哈爾濱的暴雪災害已達到紅色預警的程度。據哈爾濱當地傳媒指出，11月19日當天，哈爾濱全市中小學、幼兒園停課一天，至於受降雪影響較小的區縣市則政府根據實際情況自行決定。

哈爾濱機場因降雪取消部分航班。（微博）

至於航空方面，哈爾濱機場能見度僅剩400米，全天計劃航班385班，目前已經取消130班，執行3班，延誤1班。

（綜合報道）