【新冠肺炎】上海浦東機場核酸檢測一度場面混亂

近期上海發生疫情反彈，上海浦東機場11月22日晚間組織所有相關人員接受新冠病毒核酸檢測。有網民上傳短片顯示，機場內人群擁擠、呼叫不斷，場面混亂。 不過，此後秩序逐漸恢復，上海市公安局國際機場分局在22日深夜發布照片顯示，機場排隊秩序正常。

上海浦東機場各貨運站及貨運區域所有人員22日深夜連夜參加核酸檢測，檢測地點就在機場P4停車場。

22日晚間，網上流出浦東機場檢測現場人群擁擠的短片。短片顯示，劃作臨時檢測區的停車場大排長龍，塞滿等候檢疫的機場工作人員，人潮推擠。有做完檢測者表示「差點發生踩踏事故」。機場廣播則重複：「請依次排隊，不要擁擠，注意安全。」

對此，上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」於23日凌晨發佈消息稱，繫上海浦東國際機場組織所有相關人員進行集體核酸檢測。

至於網上流傳人潮擁擠的畫面，上海市公安局國際機場分局官方微博「警民直通車-上海機場」 11月22日23時37分發布現場檢測圖片。圖片中的畫面顯示，相關人員正排隊進行檢測，並未有擁擠畫面。

有網民在「警民直通車-上海機場」下留言：「太好了，恢復秩序了。非常時期還是要確保有序安全啊」，也有網民表示：「這麼快就恢復正常，這就是上海的組織力」。