新冠肺炎｜上海疾控中心：2名9日確診者感染來源或為北美輸入

11月23日上午，上海市舉行第88場新冠肺炎疫情防控新聞發布會，介紹上海疫情防控有關情況。 上海疾控中心方面表示，9日確診的2宗病例曾於10月30日共同進入並清理過一個自北美地區運返回滬的航空集裝器，當時2人均未佩戴口罩，「2例病例基因高度同源，與北美流行株高度相似，這就提示感染來源為境外輸入。」

上海市衛生健康委稱：11月9日，上海確診1例新冠肺炎病例，浦東新區祝橋鎮營前村被列為中風險地區。截至23日，營前村連續14天內無新增本地確診病例，從24日0時起，將營前村由中風險地區調整為低風險地區。

浦東機場22日晚上連夜組織所有相關人員進行集體核酸檢測。（微博）

上海市疾控中心表示：11月9日，上海確診的1例新冠肺炎病例王某某，共排查並管理密切接觸者28人、密接的密接190人、一般接觸者51名，篩查病例相關人員9,617人，上述人員新冠病毒核酸檢測均為陰性。此外，經安徽省疾控部門反饋，與王某某相關聯的蘭某，11月10日在安徽確診。對相關人員進行篩查，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

據介紹，2病例發病前14天未接觸過新冠肺炎確診病例、疑似病例、出院的確診病例、無症狀感染者和發熱病例，未接觸過入境人員、機組人員、高中風險地區人員，排除「人傳人」導致感染可能性。2病例發病前14天未暴露於進口冷鏈食品及相關環境，排除經接觸冷鏈食品感染可能性。

不過，疾控中心表示，2病例曾於10月30日共同進入並清理過一個自北美地區運返回滬後的航空集裝器。該集裝器為密閉容器，內有大量避震用泡沫，內部環境潮濕。清理時，2人均未佩戴口罩。

上海順和路126弄小區居民正在進行核酸檢測。（中新社）

上海市疾控中心表示，「如果我們把10月30日作為他們倆共同暴露的時間，那麼2例病例的發病時間符合新冠肺炎發病潛伏期。同時，經基因測序，2例病例基因高度同源，與北美流行株高度相似，這就提示感染來源為境外輸入。」

根據流行病學調查和基因測序，專家綜合分析研判認為：導致2例病例的感染來源可以聚焦在同時共同暴露於境外輸入的航空集裝器。