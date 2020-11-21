新冠肺炎｜繼上海天津後內蒙古增2宗本土病例　滿洲里將全民檢測

內地新冠肺炎疫情反覆，繼上海市和天津市本周出現多宗本土感染病例後，內蒙古呼倫貝爾滿洲里市今日（21日）也新增2宗本土病例。事後滿洲里市發布公告，指全體市民要進行核酸檢測，學校等暫停教學。

據「健康內蒙古官微」消息，今日7時至16時，內蒙古報告新增2宗本土新冠肺炎確診病例，均在呼倫貝爾滿洲里市。目前針對這2名患者的密切接觸者流行病學調查及篩查排查工作已經展開。

公告顯示，滿洲里站自11月21日起停止辦理客運服務。（影片截圖）

一份落款為滿洲里站的公告顯示，「自11月21日起滿洲里火車站暫停辦理客運業務，列車停運。已購買車票的旅客可到售票窗口辦理相關業務。」滿洲里國際客運站工作人員接受內媒《沸點視頻》受訪時稱，客運站因為疫情現在處於停運狀態，「早上八九點鐘接到停運通知，發出的車都已追回。暫時不清楚停到什麼時候，站內工作人員已回家等消息。」

同日，滿洲里市新冠肺炎疫情防控工作指揮部公告指，患者所居住的屋苑已經實行封閉管控，並表示近日嚴禁聚餐、宴會等大規模集聚活動；公共活動場所暫停營業；從嚴管理保障市民日常生產生活確需運營的場所；學校、幼兒園及培訓機構暫停教學活動；有關部門將組織為全體市民進行核酸檢測等。

（綜合報道）