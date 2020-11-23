官媒：832個國家級貧困縣全部「摘帽」　脫貧攻堅目標任務已完成

據《人民日報》及央視消息，11月23日，貴州省宣布所有貧困縣摘帽出列。至此，中國大陸832個國家級貧困縣全部「脫貧摘帽」（「摘帽」，即「摘掉貧困帽子」），全國脫貧攻堅目標任務已經完成。

中國扶貧工作已經進行多年。2015年11月27日至28日，中央扶貧開發工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會議上強調，消除貧困、改善民生、逐步實現共同富裕，是社會主義的本質要求，是中國共產黨的重要使命；同年11月29日，《中共中央、國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決定》發布，《決定》指，確保到2020年農村貧困人口實現脫貧，是全面建成小康社會最艱巨的任務。

今年10月15日，重慶合川太和鎮舉行產業扶貧分紅大會。（中新社）

據中共中央、國務院印發的《中國農村扶貧開發綱要（2011－2020年）》，按照2011年的標準，年人均收入低於2300元人民幣，即屬貧困，此亦為目前內地的貧困線基準。

2017年10月18日，習近平在十九大報告中指出，堅決打贏脫貧攻堅戰；確保到2020年中國現行標准下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困，做到脫真貧、真脫貧。

2019年3月5日，國務院總理李克強在發布的2019年國務院政府工作報告中提出，打好精准脫貧攻堅戰；同年10月，國家脫貧攻堅普查領導小組成立。

今年9月，在貴州省水城縣一處產業示範基地，中科院專家（右一）指導農民獼猴桃採摘後的有效養護知識。（資料圖片/中新社）

2020年1月23日，國家統計局發布數據指，按現行國家農村貧困標准測算，2019年末，全國農村貧困人口551萬人，比上年末減少1109萬人，下降66.8%；貧困發生率0.6%，比上年下降1.1個百分點。

不過，受新冠疫情影響，2020年脫貧工作難度加大，但中國並未因此改變脫貧目標。中共中央、國務院今年2月發布2020年指導「三農」（農業、農村和農民）工作的「中央一號文件」，明確2020年兩大重點任務是「集中力量完成打贏脫貧攻堅戰」和「補上全面小康『三農』領域突出短板」，並提出一系列政策舉措。

而習近平今年3月出席決戰決勝脫貧攻堅座談會也強調，各級黨委和政府要堅決克服新型冠狀病毒肺炎疫情影響，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利，啃下最後的硬骨頭。

今年3月，習近平強調各級黨委和政府要堅決克服新型冠狀病毒肺炎疫情影響，堅決奪取脫貧攻堅戰全面勝利。（資料圖片/新華社）

今年5月22日，國務院總理李克強在發布的2020年國務院政府工作報告中提出，2020年要優先穩就業保民生，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務。

在今年10月17日，中國第七個扶貧日，習近平又對脱貧攻堅工作作出指示稱，黨中央堅定如期完成脱貧攻堅目標決心不動搖，不獲全勝決不收兵。