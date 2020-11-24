成都大學黨委書記發絕筆信後自殺　涉事校長數次公開現身引揣測

備受外界關注的成都大學時任黨委書記毛洪濤自殺事件，成都市組成的調查組已形成初步結論，據報道，調查結果將擇期公布。而備受關注的成都大學校長王清遠，在「隱身」一段時間後，近日頻頻公開亮相。

毛洪濤自殺原因成為外界關注焦點。（成都大學官網）

綜合媒體11月24日報道，毛洪濤自殺前曾留下「絕筆信」，信中他多有控訴成都大學校長王清遠。

中國經濟觀察網報道，消息人士在21日透露，毛洪濤自殺事件調查結果將在近期公布。但截至11月23日晚上8時，成都市委教育工委書記，成都市教育局黨組書記、局長，兼成都大學黨委書記劉強未對相關求證作出回應。

毛洪濤自殺後，10月19日，成都大學宣布，劉強正式兼任該校黨委書記。

10月15日6時許，時任成都大學黨委書記毛洪濤，在個人微信朋友圈留下「絕筆信」後「失聯」，引發輿論廣泛關注。10月16日早晨，毛洪濤的遺體在其所附近的江安河温江段一河道內被找到。公安機關現場勘驗，初步判斷其為溺水身亡，排除刑事案件。

10月16日晚，成都市政府新聞辦通報：成都市已成立由市紀委監委、市委組織部、市委宣傳部、市委教育工委、市公安局組成的聯合工作組，正在對有關情況進行全面調查。

而王清遠在毛洪濤自殺事件發生後「沉寂」了一段時間，在11月初回歸公眾視野。2020年11月9日，成都大學網站以《學校組織開展九寨溝縣定點幫扶工作》為題，報道了11月6日至8日王清遠率隊前往四川阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣開展定點幫扶工作一事。這是10月15日毛洪濤事件之後，成都大學官網上首次關於王清遠校長的報道。11月9日之後，成都大學官方網站又有3次新聞，報道了校長王清遠公開出席的其他活動。