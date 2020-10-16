成都大學黨委書記毛洪濤溺水身亡　「絕筆信」控訴遭校長排擠打壓

成都大學黨委書記毛洪濤周四（15日）在微信朋友圈發出「絕筆信」後失聯，信中控訴校長王清遠「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是鬥爭最強烈的」，並提到「自行了斷」等字眼。 內地傳媒在周五（16日）引述消息指，毛洪濤的遺體在其位於成都溫江區住家附近的江安河畔被發現。溫江警方在同日下午發出通報，證實毛洪濤的死訊，並指初步判斷為溺水身亡，排除刑事案件。

毛洪濤指，過去八個月乃至一年多是他人生中最艱難的時段，「精神上崩潰、身體已失調，每天面對愈來愈理不清楚的亂麻」。毛洪濤點名批評校長王清遠，「披著學者的外衣，滿心名利追逐；在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求」。

毛洪濤更稱，「用陰招，洩私憤，拉山頭，無底線，表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是深刻的正義與邪惡較量」。毛洪濤在最後表示，「確實不得已，真正沒有唁，人生，我來過了，有悔有恨；今天，做個了斷，不再牽掛」。

成都大學校長王清遠。（資料圖片）

內地傳媒指，事實上，王清遠出任成都大學校長後，該校黨委書記一職更換相常頻繁，甚至一屆任期都完成就離任。例如前兩任黨委書記毛志雄及羅波，前者在2015年1月上任，2017年3月就因年齡原因卸任，後者在2017年3月上任，翌年6月離任。

針對毛洪濤的情況，成都大學有聲明指已立即成立工作專班，正配合相關部門開展調查。

（綜合報道）