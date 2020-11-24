美國安顧問奧布萊恩連訪越南菲律賓　軍售支持抗華

美國國家安全顧問奧布萊恩奧布萊恩（Robert O’Brien）在結束越南訪問後於當地時間11月23日抵達菲律賓訪問。分析人士認為，奧布萊恩此行意在擴大國際社會對中國海事擴張的抵抗，抵抗中國擴張的政策將持續到美國總統特朗普（Donald Trump）任期之後。

奧布萊恩（右）近日接連訪問越南和菲律賓，表示支持兩國對南海的主權聲索。（VCG）

據美媒美國之音11月24日報道，奧布萊恩11月23日代表特朗普出席美國對菲律賓的國防物資移交儀式。菲律賓外交部當天表示，美國捐贈的國防物資包括精確制導導彈（PGMs)，價值約1,800萬美元。

奧布萊恩在這個儀式中說，美國向菲律賓移交導彈和炸彈，「這個移交凸顯我們對重要盟友的堅定與持久的承諾。」美國國家安全委員會（NSC）23日也指，奧布萊恩移交軍事裝備明確展現美國支持菲律賓打擊伊斯蘭國東亞恐怖主義的承諾。美國駐菲律賓大使館表示，奧布萊恩訪菲是為了重申美國與菲律賓之間的友誼，夥伴關係和同盟關係。

據悉，特朗普4月與菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）通電話時就表示，將向菲律賓提供導彈。奧布萊恩23日在菲律賓說，美國支持菲律賓在南海保護自己主權的努力。他並重覆了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月對菲律賓的立場。

蓬佩奧3月1日訪問菲律賓期間說「在南海任何針對菲律賓軍隊、飛機或政府船隻的攻擊都會啟動共同防禦條約下（美國）的義務。」這是美國在南海問題上罕見的明確表態。

此前，奧布賴恩11月20日至22日訪問越南時與越南總理阮春福會晤。美國駐越南大使館在一份聲明中說，這位國家安全顧問「重申了美國對一個強大、繁榮和獨立的越南的支持，這有助於國際安全並尊重法治」。越南官方網站11月22日則報道，越南總理和他的美國訪客都同意繼續合作 「以應對共同挑戰，從而為亞洲和平做出重大貢獻」。

據悉，多年來，越南和菲律賓兩國一直在有爭議的南海面對中國的捕魚、能源勘探和軍事活動。兩國均表示中國在其專屬經濟區範圍內作業，專屬經濟區從海岸線向外延伸370公里。

紐約政治諮詢機構帕克策略公司副總裁肖恩·金（Sean King）說：「越南和菲律賓是僅有的兩個敢於在南海問題上對抗中國的南海海洋權聲索國，因此，奧布萊恩選擇訪問這兩個國家是有道理的。」

蓬佩奧7月為奧布賴恩之行定下了基調，當時他稱中國的海洋權聲索是非法的，並誓言支持與中國有主權衝突的國家。汶萊、中國、馬來西亞、菲律賓和越南都因為漁業資源和海底能源儲備而稱自己全部或部分擁有南海。

此外，特朗普政府定期派海軍艦船在南海航行，向與中國有爭端的國家出售武器，並就中國問題與澳洲和日本等盟國磋商。

對於南海的主權問題，中方曾多次表示，中方願與包括菲律賓在內的東盟國家共同努力，相向而行，共同維護好南海的和平穩定。同時堅持北京在爭議海域的歷史主張和南海主權完整。