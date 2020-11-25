【新冠肺炎】稱中國「跟美國相比等於沒死人」　內地學者李毅遭批

大陸學者李毅近期的一段演講影片引發輿論反彈。在影片中，李毅笑稱，中國因新冠肺炎死了4000人，但跟美國死22萬人相比，等於一個人都沒死。 相關影片經媒體轉發及報導，在網絡廣泛流傳，李毅遭不少網民批評對死者不敬，稱其「冷血」、「沒人性」。

網易新聞「易視頻」11月23日披露了李毅曾於10月16日在深圳灣論壇演講的一段短片。

李毅在演講中笑着說：「我剛從美國回來上個月，我還真是回來，我都蒙了，怎麼這麼多人還在戴口罩......所以咱還死了4,000人，是吧？但是你死4,000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧？」

李毅在演講中笑着說：「咱還死了4,000人，是吧？但是你死4,000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧？」（影片截圖）

李毅還說，全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，「2027年沒問題，美國活不成了，14億中國人幾乎都認識不到這一點，不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了」。

上述視頻在網絡流傳後，李毅遭到網民「圍剿」，有網民批他冷血、沒人性：「雖然是想諷刺美國，但每一個數字都是生命」、「講話的神態活脱脱一神棍，這樣不學無術的人也能堂而皇之誇誇其談，斯文掃地」、「在無良的所謂專家眼裏，人命只是一串冰冷的數字而已。」

據悉，李毅此前公開自稱是「旅美社會學家」、「人大重陽研究員」。他因時常發表武統台灣的論調，並在去年遭台灣驅逐出境，在台頗有知名度。不過，他在大陸的微博粉絲僅過萬人，也無官方職務。

去年四月，李毅受台灣統派團體邀請訪台，引發台灣社會議論。最後台灣政府以李毅持觀光簽證，不得在台發表演說為由，將李毅強制出境。（資料圖片）

中國人大重陽金融研究院微信公眾號23日發表聲明強調，近期，一位李姓人士多次就「台海」、「抗疫」等問題發表觀點，引起輿論廣泛關注。此人士簡歷上常有「人大重陽研究員」的內容。對此，中國人民大學重陽金融研究院曾多次「闢謠」。現再次聲明，人大重陽沒有該李姓研究人員。

對此，李毅24日在其微信公眾號上傳一份「在職證明」，內容顯示重陽金融研究院曾於2014年至2017年聘他擔任研究院。中國人大重陽金融研究院尚未回應。

內地媒體《新京報》發出評論反問李毅：「死4,000人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零？」

對此，李毅稱，他已針對該評論文章和文章作者作出回應，並怒斥道：「新京報是個什麼東西」。他說，自己過去曾在陝西省委統戰部幹部處工作，後來又到陝西省政協辦公室秘書處，「我80年代就在省級黨政工作，你新京報主編那時候幹嘛了，你還搞到我頭上來」。

李毅又引述《環球時報》總編輯胡錫進早前發表的文章說，「資本的力量不能控制媒體」，並稱自己經過一兩天的初步調查結果，推斷《新京報》就是個資本的力量。「《新京報》我說的對不對，說的不對你去法院吿我。」