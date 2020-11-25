王毅訪日會晤日本內閣官房長官加藤勝信　冀共同珍惜中日良好局面

當地時間周三（25日），國務委員兼外長王毅在東京會晤日本內閣官房長官加藤勝信。 據外電報道，加藤勝信有對香港情況以及中國在東海的活動表達關注。

王毅表示，經過雙方努力，近年來中日關係重回正軌，來之不易，雙方應共同珍惜目前的良好局面。前不久，習近平主席同菅義偉首相通電話，對兩國關係作出新的戰略引領，推動中日關係實現平穩過渡，展現新的發展前景。雙方要持續加強溝通協調，克服困難，排除乾擾，確保兩國關係始終沿著正確軌道健康發展，為當前充滿不確定性的地區和國際局勢注入正能量。雙方要進一步推動兩國務實合作，加強民間交往，推進奧運合作，增進相互理解和友好感情。

加藤勝信表示，菅義偉新政府高度重視日中關係，認為日中兩國作為負責任大國應當建立穩定的雙邊關係，為地區和國際社會共同作出積極貢獻。加強日中務實合作有助於兩國發展，也有助於地區和國際社會的和平與繁榮。日方希與中方開展更多領域合作，積極擴大人員交流，共同辦好雙方的奧運盛事。日方願同中方一道，妥善處理兩國間存在的分歧和問題，推動日中關係健康發展。

另據外電報道，加藤勝信在會面直指中國在東海的活動情況極之嚴峻，他已有就中國船隻多次駛入毗連日本領海的水域向王毅表達關注，呼籲中國要採取正面行動，雙方同意避免在東海採取挑釁舉動。

（綜合報道）