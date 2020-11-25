中日外長同意恢復雙方商務往來　王毅晤日本官房長官加藤勝信

日本外相茂木敏充與中國國務委員兼外長王毅11月24日舉行會談，就11月內恢復因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）減少的兩國商務往來達成了一致。但在釣魚島（日稱尖閣諸島）問題上，雙方仍存有分歧。王毅11月25日會晤日本官房長官加藤勝信。

圖為11月24日，中國外長王毅在與日本外相茂木敏充會談後，舉行聯合記者會。（Reuters）

這次自是9月菅義偉就任首相後，中國外長首次訪日。共同社報道，王毅在25日傍晚，於首相官邸與茂木敏充舉行會談。

雙方就抗疫合作達成一致，同意恢後兩國商務往來，並為成功舉辦2021年東京奧運、2022年北京冬奧共同合作。雙方同意就日本福島核事故後，針對日本進口食品的監管設立磋商平台。在氣候變化問題上，雙方同意建立對話框架共同應對。

雙方亦就釣魚島問題展開對話，但雙方立場存在分歧。在會後的聯合記者會上，茂木表示已說明日方的立場，強烈要求中方採取積極行動，但王毅則反駁指中方立場是明確的，中方會守護本國主權。

王毅表示期望透過與日本合作，把東海變成「和平之海」，並表示雙方計劃年內設立「海空聯絡機制」，開設緊急時連接雙方防務幹部的熱線。

另一方面，報道指雙方並未就中國國家主席習近平訪日議題作出討論，分析相信是因為兩國以平息新冠疫情為優先，未有在會談上討論相關議題。