童書現「中國加油」遭質疑「洗紅」孩童思想　台灣多地圖書館下架

台灣兒童繪本「等爸爸回家」因內容出現「中國加油」、「武漢加油」等文字，被民進黨籍台北市議員陳怡君質疑是美化中國大陸的防疫，「洗紅」孩童思想。對此台北市立圖書館日前已暫緩採購，台南市立圖書館也將下架，台中市立圖書館周三（25日）亦表示，目前已先行將該書撤架，將盡速召開館藏審查會議判別。

陳怡君早前發布新聞稿指出，近日接獲多名家長陳情，指台北市立圖書館購入一批正編碼待上架童書，其中「等爸爸回家」內容是為中國大陸宣傳、美化疫情，讓許多家長擔心孩子受大陸大外宣影響，無法分辨是非，並凸顯北京當局正在篡改歷史，在全球公共衛生危機中掩埋真相，卸責疫情造成全球大規模死亡和經濟衰退的責任。

她續指，台灣孩童還沒學會認字，就先學「中國加油、武漢加油」，而非「台灣加油、台北加油」，相信家長讀給孩童聽時都會十分傻眼，並強調台灣雖有言論、出版自由，仍不應以童書為大陸掩蓋疫情下打壓台灣的情況。

據購書網站博客來介紹，「等爸爸回家」是全彩兒童繪本，共44頁，由作者陳穎與10名插畫者完成，內容包括致敬奮鬥在戰「疫」一線的醫護人員。

為此，台北市立圖書館周二（24日）表示該童書尚未採購入館，已先暫緩採購程序，將實際翻閱書的內容，必要時徵詢專家學者意見後再決定是否納館藏；電子書目前亦已先下架。新北市立圖書館館長王錦華也表示，會盡速找選書小組委員再次審視該書，尊重選書小組評估。台南市文化局長葉澤山同日回應市議員質詢時，亦表示文化局會立刻下架該童書，停止爭議。

台灣多地市立圖書館已下架或暫緩採購該書，包括台中市立圖書館（圖）。（網上圖片）

至周三，台中市立圖書館也指出已先行將該書撤架，並將盡速召開館藏審查會議，邀請專家學者進行判別。該館續指，圖書館採購書籍均經過選書委員審查，主要剔除涉色情、暴力等不當書籍或教科書等，並依館藏發展政策的館藏選擇原則採購；若書籍違反「廣告或商業宣傳之出版品」、「內容已失時效性或參考價值之出版品」等，將立即下架。

（綜合報道）