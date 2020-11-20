被大陸官媒狠批「禍害兩岸惡貫滿盈」　蘇貞昌：榮幸守護台灣

台灣立法院繼續就萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口議題進行角力，加上中天新聞台換照不成、前台灣行政院發言人丁怡銘失言爭議，更使國民黨得以繼續借勢佔領議場。 對於中天新聞台換照失敗餘波盪漾，台行政院長蘇貞昌周五（20日）表示，「台灣是法治國家，國家通信傳播委員會（NCC）是獨立機構」，NCC委員都是經過立法院審查同意的專家學者，並依據職權獨立運作，他都尊重。

國民黨第11次成功杯葛立法院院會。（影片截圖）

面對國民黨第11度杯葛施政報吿總質詢，又拿出各式道具佔領議場，蘇貞昌則表示，尊重台灣立法院運作，但還是拜託國民黨立委能讓他早日上台，向台灣人報吿施政內容，這也是台灣人的期待。

另一方面，人民日報海外版於周四（19日）批評蘇貞昌「惡貫滿盈難逃歷史審判」，並稱蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首，炒作「恐中仇中」氣氛，勾結外部勢力謀「獨」挑釁。對此，蘇貞昌則說，為台灣做事、守護台灣人民是自己莫大的榮幸，他得到總統蔡英文的信任，能為台灣做事、為人民服務，自己是非常重視，且一定要做好，假使中國大陸為此想說什麼，「我都坦然以對」。

日前台灣一架F-16戰機在運行任務時失聯，飛官蔣正志下落不明，有大陸網民稱蔣正志已「投誠」。蘇貞昌則回應稱，「嚴厲譴責這種假消息，既荒謬，又不人道。」