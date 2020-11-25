出席中央軍委軍事訓練會議　習近平：全軍要堅持聚焦備戰打仗

中央軍委軍事訓練會議周三（25日）於北京召開，國家主席習近平會上表示，全軍要堅持聚焦備戰打仗，加快構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練水平和打贏能力，為實現新時代的強軍目標、全面建成世界一流軍隊提供堅強支撐。

習近平稱，中國當前的安全環境、軍事鬥爭態勢、軍隊使命任務、現代戰爭形態、軍隊組織形態、國防和軍隊現代化目標任務均有新變化，軍事訓練進入全方位變革、整體性提升的新階段，故要把握新時代新形勢新任務新要求，增強憂患意識，強化使命擔當，加快實現軍事訓練轉型升級。

他指出，要加強戰略謀劃和頂層設計，紮實推進軍事訓練轉型；堅持以戰領訓、以訓促戰，做到按實戰要求訓練，實現作戰和訓練一體化；堅持以聯爲綱，發展具特色聯合訓練體系，加速提升一體化聯合作戰能力；優化管理模式和流程，加強相關法規制度和標準手段建設，提高全週期、精細化訓練管理水平；增強官兵科技素養，加強新裝備新力量新領域訓練，發展先進訓練手段和方法，大幅提高訓練科技含量。

另外，要優化佈局、完善要素、創新方式，構設逼真練兵環境，加快構建高水平訓練保障體系；貫徹新時代軍事教育方針，發揮院校教育、部隊訓練實踐、軍事職業教育綜合育人功能，培養大批練兵備戰行家里手；尊重官兵主體地位，發揚軍事民主，鼓勵創新創造；在艱苦嚴格的訓練、近似實戰的環境及嚴峻複雜的軍事鬥爭中摔打和鍛煉部隊，引導官兵堅定理想信念、磨礪戰鬥意志、錘煉戰鬥作風，始終保持一不怕苦、二不怕死的頑強戰鬥精神。

習近平進一步表示，抓好軍事訓練是全軍共同的責任，軍委要加強統一領導，軍委機關有關部門要搞好統籌協調，同時中央和國家機關、地方各級黨委和政府，要在訓練場地建設、訓練資源保障、訓練傷殘撫卹、演訓任務矛盾化解等方面予以有力支持。

（央視新聞）