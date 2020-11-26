新冠肺炎｜中疾控專家：新疆喀什與上海疫情源頭均為境外集裝箱

中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友周三（25日）談及新冠肺炎疫情溯源問題時表示，疫情得到控制後，病毒不會突然從天而降，一定有源頭。經查驗，新疆喀什的疫情源頭與上海一樣，均是來自境外集裝箱。

吳尊友：新疆喀什的疫情源頭是集裝箱。（澎湃新聞）

吳尊友稱，原來以為冷鏈可以作為病毒載體，但到了冬季，溫度低於0攝氏度的時候，所有的都是冷鏈。當作為病毒載體的物質多了，疫情防範的難度也就隨之增大，因此想要防止冬季疫情的到來，既要防外面的人把病毒帶進來，還要防外面的物把病毒帶進來。

吳尊友介紹，「人傳人」和「物傳人」有一定分別，「物傳人」是指人接觸污染的物品後感染了，物體被污染了，病毒不會增量，只是病毒不死而已，但是人感染了以後，病毒會不斷地增加，「『物傳人』一般來說病毒量小，造成的是輕症和無症狀感染者，但是『人傳人』一般來說病毒比較大，傳播的效率比較高」。

吳尊友稱：「我們這次在喀什調查，第一宗病人發生以後，一查就是137個病例，在這樣的情況下我們判斷零號病例已經不在我們所調查的病例當中了，最後我們發現零號病例就是一個裝卸工，他是一個無症狀感染者，他傳染給他的老婆，他老婆又傳染給他的丈母娘、小姨子，這樣又帶到了工廠，就引起了喀什這次暴發疫情」。

他強調，在疫情大流行的時候，無症狀感染者的傳播作用非常有限，在沒有疫情的時候無症狀感染者可能就是疫情的導火索。

（澎湃新聞）