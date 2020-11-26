美高官籲建新艦隊對抗中國　國防部：美應睜眼看世界，理性看中國

美海軍部長布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）此前呼籲美海軍建立一支新的艦隊，以對抗中國。 對此，中國國防部25日表示，布雷思韋特「把戲雖舊，其心險惡」，又表示，希望美方睜眼看世界，理性看中國，順應時代潮流，多做有利於世界和平與發展的事情。

11月17日，美國海軍部長布雷思韋特公開呼籲增設艦隊，並將這支新部隊命名為「美國第一艦隊」。他說自己還沒有機會與美國國防部代理部長米勒（Christopher Miller）談論該計劃。

在11月26日的中國國防部例行記者會上，發言人任國強稱，注意到了美方有關言論，並表示堅決反對。

針對美海軍部長稱，希望建立一支新艦隊以應對「中國威脅」，中國軍方發言人強硬表態。（中央社）

他說，這是美方一些人的老套路，先是製造「敵人」、炒作「威脅」，然後對內要錢要物、對外爭霸稱霸，把戲雖舊，其心險惡，完全是冷戰思維和零和博弈的典型表現，完全違背和平發展合作共贏的時代潮流。

任國強同時強調，中方堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，堅決維護自身主權、安全、發展利益，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，但中國的發展壯大是任何力量都阻擋不了的。他還表示，「我們希望美方睜眼看世界，理性看中國，順應時代潮流，多做有利於世界和平與發展的事情。」

早前，中國外交部發言人趙立堅曾於11月19日表示，美國一些人慣於渲染所謂中國威脅，實質上是為美國擴張軍力、增加軍費製造藉口，其真實意圖是謀求地區和世界霸權。

「需要指出的是，美國軍費是世界第一，其軍事基地遍布世界各地。美國建國240多年曆史中，只有16年沒打過仗。」趙立堅反問道，「但美國現在卻頻頻指責他國威脅，這是什麼荒謬邏輯？」