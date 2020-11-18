美國防部前官員：中國武統台灣可能性提高　台軍費應與韓國看齊

美國大選結束，政權料於明年1月移交，外界關注兩岸形勢變化。美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），周二（17日）出席喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）舉辦的線上研討會時表示，中國「武統」的可能性提高。 柯伯吉呼籲，台灣應努力實現「整體防衛構想」（ODC），並將軍事支出增加到至少與韓國同高。他強調，台灣是否嚴肅看待提升自身防衛的議題，將影響美方是否在台海發生爭端時出兵協防的決定。

柯伯吉表示，台海軍事平衡自2000年起大幅改變，解放軍軍力成長幅度不可小覷；中共目前擁有大型導彈部隊與空軍，積極發展兩棲作戰與台海空襲戰力，以及阻擋美軍援助的能力，台灣面臨的軍事威脅愈來愈嚴峻。

美國軍力指數報告指出，中國大陸武統台灣能力升高。（資料圖）

柯伯吉指出，中國要拿下台灣的方法愈來愈多，其中以武力犯台及武統台灣的危險性及可能性最高。他解釋，中國希望避免與美國爆發大規模軍事衝突，雖然中方可採取軍事與經濟脅迫工具並用，但此做法會留給台灣過多選擇權與斟酌空間，所以快速並乾淨俐落地拿下台灣，是達成此目的的最好方式。

美國國務卿蓬佩奧早前曾發表「台灣非中國一部分」的言論。柯伯吉認為，美國從來不對台灣主權採取立場，中國卻要求美方接受北京對台立場，蓬佩奧的發言或是為此反擊。同場出席的美國戴維森學院政治系教授任雪麗（Shelley Rigger）則指，不清楚蓬佩奧是臨時起意抑或經過慎重考慮後的政策發言，但北京可能會指控美方在沒有任何警告下就改變政策。

（中央社）