中國是否將和拜登接觸？外交部：推動中美關係健康穩定向前發展

中國國家主席習近平25日致電祝賀拜登（Joe Biden）當選美國總統。 對於是否準備近期和拜登團隊接觸的問題，中國外交部26日並未直接回應，而是表示，願意和美方推動中美關係健康穩定向前發展。

11月26日，中國外交部記者會上，有記者問：「中方是否和拜登團隊有接觸？或者是否有計劃在近期跟拜登團隊建立這樣的一個接觸以及溝通體制，就中美關系下一步的開展做進一步的協商？」

對此，外交部發言人趙立堅表示，保持中美關係的健康穩定發展，符合中美兩國人民的根本利益，也是美國國內有識之士和國際社會的普遍期待。

他指，中方願同美方秉持不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏的精神，加強溝通，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

喬·拜登（右）與副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Devi Harris）共同站在舞台上。（AP）

11月25日，在白宮宣布開啟總統過渡後，習近平致電拜登並表達祝賀。同日，中國國家副主席王岐山致電卡瑪拉·哈里斯（賀錦麗），祝賀其當選美國副總統。

在早前美國媒體以及拜登宣布勝選時，已有多個國家領導人發去祝賀，當時習近平則未有動靜，中國外交部當時指，「我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定」。

有分析認為，中國傳統政治文化本就是不主動對他國內政進行政治評價；亦有聲音猜測，在美國選情焦灼之際，中國政府的表態可能是對拜登的一種支持。

對於拜登當選後的對華政策，《多維新聞》曾引專家分析稱，拜登對華政策可能會是温和又理性的保持強硬。