國防部：海軍加快培養艦載戰鬥機飛行員　提升航母體系作戰能力

中國海軍首批「生長模式」培養的艦載戰鬥機飛行員，近日通過航母晝間著艦資質認證。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強周四（26日）表示，中國海軍雙軌並行加快培養艦載戰鬥機飛行員，對航母體系作戰能力建設具有重要意義。

任國強表示，本批飛行員實現單批認證人數最多、訓練時間最少、認證周期最短等歷史性突破，標誌艦載戰鬥機飛行員生長路徑、培養鏈路全面貫通，「改裝模式」和「生長模式」雙軌並行培養路徑全面走開，海軍航母戰鬥力建設又向前推進一大步。

他介紹，與從部隊選調「改裝模式」培養艦載機飛行員相比，「生長模式」主要有3個特點，包括飛行員平均年齡僅20多歲，均為高中畢業後直接招收；培養周期短，在院校階段即完成基礎教育、專業理論、改裝訓練，熟練掌握艦載飛行理念和操縱技術的能力；經科學評估、著艦考核合格後，飛行員即取得著艦資質認證，有效延長艦載戰鬥機飛行員的服役年限。

任國強指出，艦載戰鬥機飛行員是航母作戰體系最關鍵、最核心要素，是制勝海空的重要力量。中國海軍近年將加快艦載戰鬥機飛行人才培養，作為海軍轉型建設的緊要大事，堅持「改裝模式」和「生長模式」雙軌推進。目前，航母部隊艦載機出動效率逐步提升，不斷拓展多種樣式戰術訓練，具備晝夜間攻防能力。