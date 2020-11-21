003型航母最新衛星圖片曝光　傳中國擬追建多型驅逐艦護衛艦

網上流傳中國003型航母的最新衛星圖片，地點是在上海長興島的江南造船廠。003型航母測算從艦艏到艦艉長度達318米，並將安裝有電磁彈射系統。

003型航母最新衛星圖片（點擊大圖瀏覽）：

綜合媒體報道，003型航母正在船塢內進行組裝，是江南造船廠首次建造航母級別的大型艦船。與此前相比，003型航母最新進展實際並不明顯，航母水線下的船艙施工仍在進行中，船體也未完成合攏。

相較施工進度，外界亦關心003型航母的尺寸。根據最新衛星圖片進行測算，003型航母所在的船塢長356米，航母水線下面結構佔船塢長度約90%以上，從艦艏到艦艉長度達318米。據了解，003型航母是與美國小鷹級航母同體量（標排6萬噸，滿排8萬噸），故最終尺寸應可能接近後者的325米。然而，根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的分析，003型航母總長為297米。

山東艦隻是一艘計劃外的產物，中國海軍需要的是大型航母，乃至超級航母。（新華社）

有網民根據船塢內的分段製作出003型的航母3D想像圖。由於是1採用傳統動力系統而非核動力，故其外形會與小鷹級航母類似。但兩者最大的不同是，003型航母將有3部電磁彈射器，由於小鷹級航母的是蒸汽彈射器。

中國未來將迎來更多船艦（點擊大圖瀏覽）：

另一方面，有內地傳媒引述中國海軍退休人士爆料中國未來的造艦計劃，稱中國的054B型新型護衛艦將於2021年啟動，054A型護衛艦會再追加20艘。此外，除了已經面世的8艘055型驅逐艦外，中國還將建造8艘，並且將持續建造052D型驅逐艦、071級兩棲登陸艦，以及再增5艘075型兩棲攻擊艦（現有3艘）。至於無人機母艦076型，就仍未走完程序。中國海軍退休人士更稱，解放軍海軍未來將推出全新的「新概念艦」，無論是艦船設計理念，還是採用技術，都將超越美國海軍，猜想可能會安裝有電磁炮等新武器。